Разговор Зеленского и Трампа в Ватикане - Axios раскрыло подробности

Лидер США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане призвал США занять более жесткую позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина. Также речь шла о прекращении огня.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием встречи президентов.

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Детали разговора

Источники сообщают, что Зеленский получил "сигналы" накануне похорон Папы Франциска о том, что Трамп готов встретиться в кулуарах.

Советники украинского президента нервничали и не были уверены относительно того, нужно ли проводить еще один разговор тет-а-тет с Трампом после скандальной встречи, состоявшейся в Овальном кабинете 28 февраля.

Тем не менее, Зеленский и Трамп все же провели короткую беседу в Соборе Святого Петра. Предварительной договоренности о переговорах не было — лидеры просто "наткнулись" друг на друга по прибытии.

Зеленский сказал Трампу, что президент РФ не изменит свою позицию без усиленного давления со стороны США. Трамп, в свою очередь, признал, что, возможно, ему придется пересмотреть свой подход к российскому лидеру.

Также украинский президент поднял тему безусловного перемирия, призвав вернуться к первоначальной инициативе США, которую поддержала Украина, но отвергла Россия. По словам одного из собеседников, Трамп дал понять, что это предложение выглядит разумным.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Киев никогда не признает Крым частью России. Трамп в ответ отметил, что не требует этого. В то же время президент Украины заявил, что не отвергает компромиссов ради прекращения войны, однако Украина нуждается в четких и надежных гарантиях безопасности.

По информации источников, Трамп также давил на украинского лидера относительно скорейшего подписания американо-украинского соглашения о недрах.

Официальные комментарии по этому поводу пока отсутствуют: в Белом доме отказались комментировать частные разговоры, а в Офисе Президента Украины воздержались от публичной реакции.

Ранее издание The Telegraph также сообщило, что встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане может свидетельствовать о возможном прекращении огня в будущем. Диалог лидеров состоялся 26 апреля в рамках церемонии прощания с Папой Римским.