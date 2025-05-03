В роли Папы Римского - Трамп сгенерировал в ИИ свое фото

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях свое фото в образе Папы Римского. Для этого американский президент использовал нейросеть.

Соответствующее фото появилось в TruthSocial в субботу, 3 мая.

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Трамп сгенерировал с помощью искусственного интеллекта картинку, на которой он в роли Папы Римского. На изображении он одет в традиционный наряд понтифика.

В то же время никакого комментария американский президент не добавил.

Трамп в образе Папы Римского. Фото: скриншот поста

Также соответствующее фото обнародовала и пресс-служба Белого дома в X.

Скриншот поста Белого дома

Ранее Трамп ранее шутил, что "готов стать новым Папой Римским", а сенатор США Линдси Грэм публично призвал конклав рассмотреть его кандидатуру.

По словам нескольких кардиналов, конклав изберет нового Папу Римского уже в ближайшее время.