В роли Папы Римского - Трамп сгенерировал в ИИ свое фото

Трамп показал себя в образе Папы Римского — фото
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях свое фото в образе Папы Римского. Для этого американский президент использовал нейросеть.
Соответствующее фото появилось в TruthSocial в субботу, 3 мая.
Трамп примерил на себя роль Папы
Трамп сгенерировал с помощью искусственного интеллекта картинку, на которой он в роли Папы Римского. На изображении он одет в традиционный наряд понтифика.
В то же время никакого комментария американский президент не добавил.
Также соответствующее фото обнародовала и пресс-служба Белого дома в X.
Ранее Трамп ранее шутил, что "готов стать новым Папой Римским", а сенатор США Линдси Грэм публично призвал конклав рассмотреть его кандидатуру.
По словам нескольких кардиналов, конклав изберет нового Папу Римского уже в ближайшее время.
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