Трамп заявил, что имел несколько хороших дискуссий о России и Украине

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние дни он и его советники провести несколько полезных дискуссий о России и Украине. При этом он вдавался в подробности.

Об этом он Трампа сказал журналистам по возвращению в Белый дом, сообщает Reuters.

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В частности, главу Белого дома спросили, планирует ли он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, когда он поедет туда в конце этого месяца. В ответ Трамп сказал, что не думал об этом, однако добавил, что "у нас было несколько очень хороших дискуссий" о России и Украине в последние дни.

"Там много ненависти", — также сказал он.

Напомним, вчера Трампа заявил, что лидеры ЕС просили его позвонить Путину, поскольку тот не отвечал им.

Также мы писали, что по словам Трампа, с одной из сторон войны в Украине он имеет "более тесные связи". При этом не уточнил, речь идет об Украине или России.