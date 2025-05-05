Воин заявил, что Украина не имеет военных союзников

Военный объяснил, почему Украине нужны союзники, а не партнеры
Украина не имеет военных союзников, есть только партнеры. В то же время у Российской Федерации этих союзников достаточно для ведения войны.
Об этом сказал военнослужащий Максим Несмиянов в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 5 мая.
Помощь Украине от партнеров
"У нас нет ни одного военного союзника, а у нашего врага их достаточно. У нас до сих пор партнеры и вопрос: что будет дальше?" — сказал военный.
По его мнению, Украину спасло бы то, чтобы цивилизованные страны взяли оружие в руки, поскольку сейчас "вся цивилизация собралась в Украине", а вся Европа — молчит.
Несмиянов считает, что со второго фронта мы так долго не продержимся по одной простой причине — у нас нет военных союзников.
Напомним, британская разведка проанализировала, что в случае продолжения войны в 2025 году Россия понесет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Воздушные силы поразили пункт управления российских беспилотников в Курской области, ликвидировано около 20 оккупантов.
Читайте Новини.LIVE!