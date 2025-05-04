Зеленський зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом — деталі

Президент України Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел. Фото: Зеленський/Telegram

У неділю, 4 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Петром Павелом у Чехії. Під час зустрічі лідери обговорили створення українсько-чеської школи F-16.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленські на зустрічі в Чехії. Фото: Зеленський/Telegram

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"Чехія бере активну участь в усіх форматах глобальної співпраці, щоб зупинити російську агресію. Блискуче працює чеська артилерійська ініціатива: минулого року ви значно допомогли нам зі снарядами для артилерії, і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною: ми проговорювали, що цього року може бути 1,8 мільйона снарядів. Це дуже сильне рішення", — повідомив Зеленський.

Також він додав, що вже завтра, 5 травня, відбудеться зустріч з оборонними компаніями Чехії: "Ми готуємо ще конкретику".

Глава держави розповів, що сьогодні він разом з президентом Павелом, а також представники на рівні урядовців та військових обговорювали наступні кроки у розвитку авіаційної коаліції, а саме — створення українсько-чеської школи F-16.

Зеленські у Чехії. Фото: Зеленський/Telegram

"Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні: російські удари щодня тривають. І тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи могли відкритися за межами України. І це буде", — наголосив Зеленський.

Також він зауважив, що вже є домовленість про те, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень.

Зокрема, під час зустрічі лідери детально обговорили наявну дипломатичну роботу — комунікацію з ключовими партнерами: США, Європою: "Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію".

Президент Зеленський зазначив, що Прага сьогодні зустрічає із символами солідарності — синьо-жовтими прапорами на вулицях.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше ми інформували, що Україна та Чехія обговорюють створення спільної школи F-16.

Також ми писали, що 4 травня Зеленський з дружиною прибули до Чехії.