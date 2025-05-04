Зеленські прибули до Чехії — яка мета візиту

Володимир та Олена Зеленські в Чехії. Фото: x.com/janlipavsky

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленського 4 травня прибули до Чехії. Біля літака їх зустрів очільник чеського МЗС.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у Х (Twitter).

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Візит Зеленських до Чехії

"Сьогодні я вітав президента Володимира Зеленського, лідера вільного світу, в Рузині", — написав Ліпавський.

Скриншот допису Яна Ліпавського

Натомість сам Зеленський розповів, що в рамках візиту до Чехії запланована низка зустрічей, зокрема, з президентом Петром Павелом та прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою.

"Найголовніше — наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці — розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16", — йдеться у повідомленні.

Подружжя Зеленських в Чехії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ян Ліпавський зустрічає подружжя Зеленських в Чехії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український президент розповів, що разом з Чехією та іншими учасниками вони готують хороші новини для України. Також сторони будуть говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни.

Водночас перша леді України візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine. Це важлива платформа для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей. Також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський зробив нову заяву щодо зустрічі з Трампом у Ватикані. За його словами, розмова була найкращою з тих, що були раніше.

А 2 травня президент провів телефонну розмову з прем'єркою Данії. Сторони поговорили, як найбільше допомогти Україні досягти справедливого й тривалого миру.