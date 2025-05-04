Зеленские прибыли в Чехию — какова цель визита

Зеленский с женой прибыли в Чехию — цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленского 4 мая прибыли в Чехию. Возле самолета их встретил глава чешского МИД.
Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Х (Twitter).
Визит Зеленских в Чехию
"Сегодня я приветствовал президента Владимира Зеленского, лидера свободного мира, в Рузине", — написал Липавский.
Зато сам Зеленский рассказал, что в рамках визита в Чехию запланирован ряд встреч, в частности, с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, председателями Палаты депутатов и Сената и лидерами парламентских фракций, а также руководителями оборонных компаний, студенчеством и украинской общиной.
"Самое главное — наша благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества. Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества — развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16", — говорится в сообщении.
Украинский президент рассказал, что вместе с Чехией и другими участниками они готовят хорошие новости для Украины. Также стороны будут говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на Россию ради длительного прекращения огня и завершения войны.
В то же время первая леди Украины примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine. Это важная платформа для укрепления международного медицинского партнерства и сохранения жизней наших людей. Также подготовлен новый шаг в расширении Коалиции украинских студий в чешских университетах.
Напомним, ранее Зеленский сделал новое заявление о встрече с Трампом в Ватикане. По его словам, разговор был лучшим из тех, что были раньше.
А 2 мая президент провел телефонный разговор с премьером Дании. Стороны поговорили, как еще больше помочь Украине достичь справедливого и прочного мира.
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