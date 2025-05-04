Зеленские прибыли в Чехию — какова цель визита

Владимир и Елена Зеленские в Чехии. Фото: x.com/janlipavsky

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленского 4 мая прибыли в Чехию. Возле самолета их встретил глава чешского МИД.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Х (Twitter).

Реклама

Читайте также:

Визит Зеленских в Чехию

"Сегодня я приветствовал президента Владимира Зеленского, лидера свободного мира, в Рузине", — написал Липавский.

Скриншот сообщения Яна Липавского

Зато сам Зеленский рассказал, что в рамках визита в Чехию запланирован ряд встреч, в частности, с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, председателями Палаты депутатов и Сената и лидерами парламентских фракций, а также руководителями оборонных компаний, студенчеством и украинской общиной.

"Самое главное — наша благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества. Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества — развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16", — говорится в сообщении.

Супруги Зеленские в Чехии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ян Липавский встречает супругов Зеленских в Чехии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский президент рассказал, что вместе с Чехией и другими участниками они готовят хорошие новости для Украины. Также стороны будут говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на Россию ради длительного прекращения огня и завершения войны.

В то же время первая леди Украины примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine. Это важная платформа для укрепления международного медицинского партнерства и сохранения жизней наших людей. Также подготовлен новый шаг в расширении Коалиции украинских студий в чешских университетах.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, ранее Зеленский сделал новое заявление о встрече с Трампом в Ватикане. По его словам, разговор был лучшим из тех, что были раньше.

А 2 мая президент провел телефонный разговор с премьером Дании. Стороны поговорили, как еще больше помочь Украине достичь справедливого и прочного мира.