Зеленський поговорив з прем'єркою Данії — головні теми діалогу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Говорили про те, аби більше допомогти Україні досягти справедливого й тривалого миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram 2 травня.

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Розмова Зеленського з прем'єркою Данії

Зеленський окреслив розмову з прем'єркою як "хорошу" та "продуктивну". За його словами, лідери говорили про те, як можна ще більше допомогти Україні досягти справедливого й тривалого миру.

Президент наголосив, що сторони розуміють, які кроки потрібні для того, щоб робота з партнерами була ще більш ефективною, і домовилися працювати над цим разом.

"Поділився нашими нещодавніми результатами в дипломатії, спільною роботою команд України, США та країн Європи. Ми одразу підтримали американську пропозицію про повне, безумовне припинення вогню. Тепер у Москві мають зробити те ж саме — припинити удари та вбивства й нарешті показати свою готовність рухатися в бік до миру", — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський також подякував Метте, адже вона готова підтримувати всі пропозиції та докласти максимум зусиль.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 1 травня Зеленський зустрівся з міністрами Люксембургу. Вони поговорили про допомогу у відновленні Кривого Рогу.

Крім того, президент ввів нові санкції РНБО. У цьому списку є публічний діяч Олексій Арестович, який нині перебуває за кордоном.