Зеленский поговорил с премьером Дании — главные темы диалога

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Говорили о том, чтобы больше помочь Украине достичь справедливого и прочного мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram 2 мая.

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Зеленский очертил разговор с премьером как "хороший" и "продуктивный". По его словам, лидеры говорили о том, как можно еще больше помочь Украине достичь справедливого и прочного мира.

Президент подчеркнул, что стороны понимают, какие шаги нужны для того, чтобы работа с партнерами была еще более эффективной, и договорились работать над этим вместе.

"Поделился нашими недавними результатами в дипломатии, совместной работой команд Украины, США и стран Европы. Мы сразу поддержали американское предложение о полном, безусловном прекращении огня. Теперь в Москве должны сделать то же самое — прекратить удары и убийства и наконец показать свою готовность двигаться в сторону мира", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также поблагодарил Метте, ведь она готова поддерживать все предложения и приложить максимум усилий.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, 1 мая Зеленский встретился с министрами Люксембурга. Они поговорили о помощи в восстановлении Кривого Рога.

Кроме того, президент ввел новые санкции СНБО. В этом списке есть публичный деятель Алексей Арестович, который сейчас находится за границей.