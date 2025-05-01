Зеленський зустрівся з делегацією з Люксембургу — що обговорили

Володимир Зеленський та делегація з Люксембургу. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Люксембургу Ксав’є Бетелем та міністеркою оборони Юріко Бакес. Під час бесіди було висловлено подяку за постійну підтримку України, а також за нові пакети допомоги, які спрямовані на підтримку енергетичного сектору та обороноздатності держави.

Про це український лідер написав у Telegram у четвер, 1 травня.

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"Дякуємо за всі прояви підтримки нашої держави, за нові пакети допомоги для підтримки енергетики та оборони України", — написав Зеленський.

Сторони обговорили важливі аспекти, зокрема участь Люксембургу у відбудові Криворізького району та міста Кривий Ріг, а також прогрес України на шляху до євроінтеграції. Значну увагу приділили дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення надійного та стійкого миру.

Володимир Зеленський та представники української влади на зустрічі. Фото: Офіс Президента

Зеленський підкреслив, що Україна готова до повного і безумовного припинення вогню на достатній період, що має стати першим кроком на шляху до миру.

"Ми готові до перемовин, але лише тоді коли вбивства наших людей припиняться. І ми вдячні всім, хто нас у цьому підтримує", — додав він.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Під час зустрічі було порушено питання перспектив канадського головування в "Групі семи" цього року, а також співпраці між Україною та Канадою в межах коаліції охочих.

А до цього Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Під час неї обговорювалася надзвичайна ситуація в енергосистемі Іспанії.