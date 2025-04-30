Зеленський обговорив подальшу співпрацю із новим прем'єром Канади

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Він особисто привітав його та Ліберальну партію Канади з перемогою на федеральних виборах.

Про це український лідер написав у Telegram у середу, 30 квітня.

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В ході розмови Зеленський поінформував Карні про наслідки російських обстрілів по Україні, наголосивши на тому, що посилення протиповітряної оборони є пріоритетним завданням для української сторони. Він зазначив, що Росія збільшує виробництво балістичних ракет, тому Україні необхідно забезпечити захист від них.

"Обговорили кроки, які можуть наблизити нас до повного, безумовного припинення вогню та достойного миру. Тиск на Росію, зокрема санкції проти банківського та енергетичного секторів, точно можуть вплинути на це. Будемо координувати рішення з партнерами", — додав Президент.

У ході зустрічі було порушено питання перспектив канадського головування в "Групі семи" цього року, а також співпраці між Україною та Канадою в межах коаліції охочих. Українська сторона готує різні формати співробітництва на найближчий час.

"Дякую, Канадо, за підтримку. Розраховуємо на ефективну співпрацю", — підсумував він.

Нагадаємо, 29 квітня у Канаді оголосили результати дострокових парламентських виборів.

Переможцем виборів став лідер ліберальної партії Марк Карні. Редакція Новини.LIVE писала, що відомо про політика та чому Джастін Трюдо покинув посаду прем'єр-міністра країни.