Хто переміг на парламентських виборах у Канаді

Парламентські вибори в Канаді — стало відомо, хто переміг
У Канаді на дострокових парламентських виборах перемагає Ліберальна партія. Відомо, що її очолює Марк Карні.
Про це повідомляють Reuters та CBC у вівторок, 29 квітня.
Перемога Ліберальної партії у Канаді
"Прогноз вказує, що Ліберальна партія сформує четвертий поспіль уряд. Це — рідкість у канадській політиці", — пише CBC.
Відомо, що лідер консерваторів П'єр Пуальєвр вже визнав поразку. Він привітав Карні з перемогою Ліберальної партії.
Зараз залишається невідомим, чи зможуть ліберали здобути парламентську більшість. У разі успіху їм не доведеться залучати коаліційних союзників для формування уряду.
ЗМІ пишуть, що це стало б вражаючим досягненням, враховуючи різке падіння рейтингу партії лише кілька місяців тому.
Ліберальна партія на своїй сторінці в соцмережі X вже опублікувала інформацію про перемогу.
Привітання від Європейської комісії
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже привітала Ліберальну партію з перемогою.
"Вітаємо Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на виборах. Зв'язок між Європою та Канадою сильний і стає дедалі міцнішим. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в рамках G7", — зазначила вона.
Фон дер Ляєн наголосила, що сторони будуть захищати спільні демократичні цінності, сприяти багатосторонності та відстоювати вільну торгівлю.
Нагадаємо, 28 квітня лідер США Дональд Трамп порадив канадцям обрати "розумних політиків" на дострокових парламентських виборах.
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