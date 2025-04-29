Хто переміг на парламентських виборах у Канаді

Вибори в Канаді. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

У Канаді на дострокових парламентських виборах перемагає Ліберальна партія. Відомо, що її очолює Марк Карні.

Про це повідомляють Reuters та CBC у вівторок, 29 квітня.

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Перемога Ліберальної партії у Канаді

"Прогноз вказує, що Ліберальна партія сформує четвертий поспіль уряд. Це — рідкість у канадській політиці", — пише CBC.

Відомо, що лідер консерваторів П'єр Пуальєвр вже визнав поразку. Він привітав Карні з перемогою Ліберальної партії.

Зараз залишається невідомим, чи зможуть ліберали здобути парламентську більшість. У разі успіху їм не доведеться залучати коаліційних союзників для формування уряду.

ЗМІ пишуть, що це стало б вражаючим досягненням, враховуючи різке падіння рейтингу партії лише кілька місяців тому.

Ліберальна партія на своїй сторінці в соцмережі X вже опублікувала інформацію про перемогу.

Допис Ліберальної партії. Фото: скриншот

Привітання від Європейської комісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже привітала Ліберальну партію з перемогою.

"Вітаємо Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на виборах. Зв'язок між Європою та Канадою сильний і стає дедалі міцнішим. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в рамках G7", — зазначила вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що сторони будуть захищати спільні демократичні цінності, сприяти багатосторонності та відстоювати вільну торгівлю.

Допис фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 квітня лідер США Дональд Трамп порадив канадцям обрати "розумних політиків" на дострокових парламентських виборах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що відомо про парламентські вибори у Канаді.