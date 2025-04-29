Кто победил на парламентских выборах в Канаде

Выборы в Канаде. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

В Канаде на досрочных парламентских выборах побеждает Либеральная партия. Известно, что ее возглавляет Марк Карни.

Об этом сообщают Reuters и CBC во вторник, 29 апреля.

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Победа Либеральной партии в Канаде

"Прогноз указывает, что Либеральная партия сформирует четвертое подряд правительство. Это — редкость в канадской политике", — пишет CBC.

Известно, что лидер консерваторов Пьер Пуалевр уже признал поражение. Он поздравил Карни с победой Либеральной партии.

Сейчас остается неизвестным, смогут ли либералы получить парламентское большинство. В случае успеха им не придется привлекать коалиционных союзников для формирования правительства.

СМИ пишут, что это стало бы впечатляющим достижением, учитывая резкое падение рейтинга партии всего несколько месяцев назад.

Либеральная партия на своей странице в соцсети X уже опубликовала информацию о победе.

Пост Либеральной партии. Фото: скриншот

Поздравление от Европейской комиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже поздравила Либеральную партию с победой.

"Поздравляем Марка Карни и Либеральную партию с победой на выборах. Связь между Европой и Канадой сильная и становится все крепче. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках G7", — отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что стороны будут защищать общие демократические ценности, способствовать многосторонности и отстаивать свободную торговлю.

Пост фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Напомним, 28 апреля лидер США Дональд Трамп посоветовал канадцам выбрать "умных политиков" на досрочных парламентских выборах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что известно о парламентских выборах в Канаде.