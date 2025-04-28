Трамп нагадав про своє бажання приєднати Канаду до США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На фоні парламентських виборів у Канаді президент США Дональд Трамп зайвий раз нагадав, що хоче бачити країну як 51 штат. Він закликав обрати "розумних політиків".

Своє звернення до канадців Трамп опублікував у своїй соцмережі TruthSocial, яка недоступна у багатьох країнах через бажання самого Трампа, в тому числі недоступна і в Україні.

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Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Президент США написав, що бажає громадянам Канади обирати тих політиків, які мають силу та мудрість приєднати країну до США.

"Оберіть людину, яка має силу та мудрість скоротити ваші податки вдвічі, збільшити вашу військову міць безплатно, до найвищого рівня у світі…, якщо Канада стане заповітним 51-м штатом США... Америка більше не може субсидувати Канаду сотнями мільярдів доларів на рік, які ми витрачали в минулому. Це не має сенсу, якщо Канада не є штатом", — написав Трамп.

Звичайно, постійне згадування Канади в аспекті побажання приєднати її до США підігріли патріотичні настрої у Канаді. Всі канадські партії так чи інакше розвертали свої передвиборчі програми навколо теми протистояння США.

Питання патріотизму збільшило підтримку правлячої ліберальної партії. Її лідер, чинний прем’єр Марк Карні, за очікуваннями, збереже свою посаду.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський готов до укладання мирної угоди з Росією. Вона передбачатиме відмову від Криму.

Тим часом в США різко знизився рейтинг Дональда Трампа — кількість американців, які підтримують його політику, стрімко падає.