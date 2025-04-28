Трамп напомнил о своем желании присоединить Канаду к США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На фоне парламентских выборов в Канаде президент США Дональд Трамп лишний раз напомнил, что хочет видеть страну в качестве 51 штата. Он призвал выбрать "умных политиков".

Свое обращение к канадцам Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial, которая недоступна во многих странах из-за желания самого Трампа, в том числе недоступна и в Украине.

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Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Президент США написал, что желает гражданам Канады выбирать тех политиков, которые имеют силу и мудрость присоединить страну к США.

"Выберите человека, который имеет силу и мудрость сократить ваши налоги вдвое, увеличить вашу военную мощь бесплатно, до самого высокого уровня в мире..., если Канада станет заветным 51-м штатом США... Америка больше не может субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год, которые мы тратили в прошлом. Это не имеет смысла, если Канада не является штатом", — написал Трамп.

Конечно, постоянное упоминание Канады в аспекте пожелания присоединить ее к США подогрели патриотические настроения в Канаде. Все канадские партии так или иначе разворачивали свои предвыборные программы вокруг темы противостояния США.

Вопрос патриотизма увеличил поддержку правящей либеральной партии. Ее лидер, действующий премьер Марк Карни, по ожиданиям, сохранит свою должность.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению мирного соглашения с Россией. Оно будет предусматривать отказ от Крыма.

Тем временем в США резко снизился рейтинг Дональда Трампа — количество американцев, которые поддерживают его политику, стремительно падает.