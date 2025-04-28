Вибори у Канаді — хто стане прем'єр-міністром країни

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

У Канаді 28 квітня тривають вибори, на яких обирають нового прем'єра та буде сформований уряд країни. Виборчі дільниці працюватимуть упродовж 12 годин.

Сайт Новини.LIVE розповість, що відомо про парламентські вибори у Канаді.

Реклама

Читайте також:

Парламентські вибори у Канаді

Сьогодні, 28 квітня, у Канаді обирають новий парламент та прем'єр-міністра. Дільниці в країні будуть відкриті упродовж 12 годин, але час їхнього відкриття та закриття відрізняється залежно від провінції.

Після відставки Джастіна Трюдо посаду прем'єра обійняв Марк Карні. Зараз його Ліберальна партія конкурує з Консервативною партією, головою якої є П'єр Полієв. Однак, окрім цих двох партій, у новому складі парламенту можуть опинитися Нова демократична партія, Партія Зелених та Квебецький блок.

Коли стартувала передвиборча кампанія, Консервативна партія була фаворитом, але після заміни Трюдо на Карні, багато виборців стали прихильними до лібералів. Також вплив на це мали погрози Дональда Трампа зробити Канаду "51-м штатом США" та запроваджені ним мита проти країни.

Нагадаємо, 14 березня Марк Карні склав присягу як прем’єр Канади. Після офіційної церемонії він офіційно очолив уряд країни.

Вже 24 березня Карні ініціював проведення федеральних виборів та закликав розпустити парламент. Він хоче отримати більшість у парламенті, щоб протистояти агресивній політиці Трампа щодо Канади.