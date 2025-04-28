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В Канаде продолжаются парламентские выборы — кто будет премьером

28 апреля 2025 11:18
Карина Приходько - Редактор
Выборы в Канаде — кто станет премьер-министром страны
Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Карина Приходько - Редактор

В Канаде 28 апреля проходят выборы, на которых выбирают нового премьера и будет сформировано правительство страны. Избирательные участки будут работать в течение 12 часов.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что известно о парламентских выборах в Канаде.

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Парламентские выборы в Канаде

Сегодня, 28 апреля, в Канаде выбирают новый парламент и премьер-министра. Участки в стране будут открыты в течение 12 часов, но время их открытия и закрытия отличается в зависимости от провинции.

После отставки Джастина Трюдо должность премьера занял Марк Карни. Сейчас его Либеральная партия конкурирует с Консервативной партией, председателем которой является Пьер Полиев. Однако, кроме этих двух партий, в новом составе парламента могут оказаться Новая демократическая партия, Партия Зеленых и Квебекский блок.

Когда стартовала предвыборная кампания, Консервативная партия была фаворитом, но после замены Трюдо на Карни, многие избиратели стали благосклонными к либералам. Также влияние на это имели угрозы Дональда Трампа сделать Канаду "51-м штатом США" и введенные им пошлины против страны.

Напомним, 14 марта Марк Карни принял присягу как премьер Канады. После официальной церемонии он официально возглавил правительство страны.

Уже 24 марта Карни инициировал проведение федеральных выборов и призвал распустить парламент. Он хочет получить большинство в парламенте, чтобы противостоять агрессивной политике Трампа в отношении Канады.

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