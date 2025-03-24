Марк Карні йде на перевибори, щоб мати більшість у парламенті та протистояти Трампу

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні ініціював проведення федеральних виборів та звернувся до генерал-губернаторки Мері Саймон з проханням розпустити парламент. Карні хоче отримати більшість у парламенті, щоб протистояти агресивній політиці Трампа щодо Канади.

Про це повідомляє CNN.

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Телекомпанія зазначає, що цей крок був очікуваним у контексті триваючої торгової війни з США та бажання отримати підтримку народу для вирішення складних викликів. Карні наголосив на необхідності зміцнення канадської економіки та захисту суверенітету країни від тиску з боку президента Трампа.

"Президент Трамп стверджує, що Канада не є справжньою країною. Він хоче зламати нас, щоб Америка могла володіти нами. Ми не дозволимо цьому статися", — сказав Карні.

Вибори заплановані на 28 квітня і пройдуть у жорсткій конкуренції з лідером Консервативної партії П'єром Пуальєвром. Останній критикує Карні за недостатню готовність до протистояння з США та пропонує альтернативний курс, зосереджений на зміцненні незалежності Канади.

Пуальєвр вже розпочав свою кампанію на посаду прем’єр-міністра з посланням "Канада перш за все". Коли його запитали, як він буде врегулювати свої стосунки з Трампом, Пуальєвр сказав, що наполягатиме на визнанні "незалежності та суверенітету Канади" і "зміцнить Канаду, щоб вона могла протистояти американцям, де і коли це буде необхідно".

Нагадаємо, 14 березня Карні склав присягу та офіційно став новим прем'єр-міністром Канади.

Вже в перші дні свого головування урядом країни Карні визначив подальші кроки щодо США та економіки Канади.