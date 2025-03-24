Марк Карни идет на перевыборы, чтобы иметь большинство в парламенте и противостоять Трампу

Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни инициировал проведение федеральных выборов и обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой распустить парламент. Карни хочет получить большинство в парламенте, чтобы противостоять агрессивной политике Трампа в отношении Канады.

Об этом сообщает CNN.

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Телекомпания отмечает, что этот шаг был ожидаемым в контексте продолжающейся торговой войны с США и желания получить поддержку народа для решения сложных вызовов. Карни отметил необходимость укрепления канадской экономики и защиты суверенитета страны от давления со стороны президента Трампа.

"Президент Трамп утверждает, что Канада не является настоящей страной. Он хочет сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами. Мы не позволим этому произойти", — сказал Карни.

Выборы запланированы на 28 апреля и пройдут в жесткой конкуренции с лидером Консервативной партии Пьером Пуалевром. Последний критикует Карни за недостаточную готовность к противостоянию с США и предлагает альтернативный курс, сосредоточенный на укреплении независимости Канады.

Пуалевр уже начал свою кампанию на пост премьер-министра с посланием "Канада прежде всего". Когда его спросили, как он будет урегулировать свои отношения с Трампом, Пуалевр сказал, что будет настаивать на признании "независимости и суверенитета Канады" и "укрепит Канаду, чтобы она могла противостоять американцам, где и когда это будет необходимо".

Напомним, 14 марта Карни принял присягу и официально стал новым премьер-министром Канады.

Уже в первые дни своего председательства правительством страны Карни определил дальнейшие шаги в отношении США и экономики Канады.