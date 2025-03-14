Марк Карні став прем’єром Канади

Призначений прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: REUTERS/Amber Bracken

Канада отримала нового прем'єр-міністра — ним став Марк Карні. Після офіційної церемонії він офіційно очолив уряд країни.

Про це стало відомо під час церемонії, яка відбулася у резиденції генерал-губернатора Канади в Оттаві.

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Новообраний очільник Ліберальної партії Канади Марк Карні прийняв присягу й офіційно приступив до виконання обовʼязків премʼєр-міністра країни.

Незадовго до цього свої повноваження склав попередній премʼєр-міністр Джастін Трюдо.

Карні став 24-м главою уряду з моменту заснування цієї посади у 1867 році. 59-річний політик має не лише канадське громадянство, а й паспорти Ірландії та Великої Британії. Втім, він уже заявив, що перебуває в процесі відмови від них.

Призначення Карні стало важливою подією в політичному житті Канади, і тепер країна очікує на його перші кроки на посаді глави уряду.

Нагадаємо, що раніше головні канадські міністри заявили, що зміна керівництва в країні може надати шанс перезавантажити непрості нині відносини зі США — найбільшим торговельним партнером.

А днями Марк Карні виступив із різкою заявою щодо нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа. За його словами, ці обмеження є "атакою на канадських працівників, сім'ї та бізнес".