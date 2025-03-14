Марк Карні став прем’єром Канади

Марк Карні склав присягу як прем’єр Канади
Канада отримала нового прем'єр-міністра — ним став Марк Карні. Після офіційної церемонії він офіційно очолив уряд країни.
Про це стало відомо під час церемонії, яка відбулася у резиденції генерал-губернатора Канади в Оттаві.
Марк Карні став премʼєром Канади
Новообраний очільник Ліберальної партії Канади Марк Карні прийняв присягу й офіційно приступив до виконання обовʼязків премʼєр-міністра країни.
Незадовго до цього свої повноваження склав попередній премʼєр-міністр Джастін Трюдо.
Карні став 24-м главою уряду з моменту заснування цієї посади у 1867 році. 59-річний політик має не лише канадське громадянство, а й паспорти Ірландії та Великої Британії. Втім, він уже заявив, що перебуває в процесі відмови від них.
Призначення Карні стало важливою подією в політичному житті Канади, і тепер країна очікує на його перші кроки на посаді глави уряду.
Нагадаємо, що раніше головні канадські міністри заявили, що зміна керівництва в країні може надати шанс перезавантажити непрості нині відносини зі США — найбільшим торговельним партнером.
А днями Марк Карні виступив із різкою заявою щодо нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа. За його словами, ці обмеження є "атакою на канадських працівників, сім'ї та бізнес".
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