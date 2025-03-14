Марк Карни стал премьером Канады

Назначенный премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: REUTERS/Amber Bracken

Канада получила нового премьер-министра — им стал Марк Карни. После официальной церемонии он официально возглавил правительство страны.

Об этом стало известно во время церемонии, которая состоялась в резиденции генерал-губернатора Канады в Оттаве.

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Новоизбранный глава Либеральной партии Канады Марк Карни принял присягу и официально приступил к исполнению обязанностей премьер-министра страны.

Незадолго до этого свои полномочия сложил предыдущий премьер-министр Джастин Трюдо.

Карни стал 24-м главой правительства с момента основания этой должности в 1867 году. 59-летний политик имеет не только канадское гражданство, но и паспорта Ирландии и Великобритании. Впрочем, он уже заявил, что находится в процессе отказа от них.

Назначение Карни стало важным событием в политической жизни Канады, и теперь страна ожидает его первых шагов на посту главы правительства.

Напомним, что ранее главные канадские министры заявили, что смена руководства в стране может предоставить шанс перезагрузить непростые ныне отношения с США — крупнейшим торговым партнером.

А на днях Марк Карни выступил с резким заявлением относительно новых тарифов, введенных администрацией Трампа. По его словам, эти ограничения являются "атакой на канадских работников, семьи и бизнес".