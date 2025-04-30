Зеленский обсудил дальнейшее сотрудничество с новым премьером Канады

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Он лично поздравил его и Либеральную партию Канады с победой на федеральных выборах.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в среду, 30 апреля.

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В ходе разговора Зеленский проинформировал Карни о последствиях российских обстрелов по Украине, отметив, что усиление противовоздушной обороны является приоритетной задачей для украинской стороны. Он отметил, что Россия увеличивает производство баллистических ракет, поэтому Украине необходимо обеспечить защиту от них.

"Обсудили шаги, которые могут приблизить нас к полному, безусловному прекращению огня и достойному миру. Давление на Россию, в частности санкции против банковского и энергетического секторов, точно могут повлиять на это. Будем координировать решения с партнерами", — добавил Президент.

В ходе встречи были затронуты вопросы перспектив канадского председательства в "Группе семи" в этом году, а также сотрудничества между Украиной и Канадой в рамках коалиции желающих. Украинская сторона готовит различные форматы сотрудничества на ближайшее время.

"Спасибо, Канада, за поддержку. Рассчитываем на эффективное сотрудничество", — подытожил он.

Напомним, 29 апреля в Канаде объявили результаты досрочных парламентских выборов.

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