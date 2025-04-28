Україна запропонувала допомогу Іспанії у подоланні енергетичної кризи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Під час неї обговорювалася надзвичайна ситуація в енергосистемі Іспанії.

Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 28 квітня.

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"Що б не сталося, ми завжди готові допомагати й підтримувати наших друзів", — написав Зеленський.

За словами президента, за роки війни та численних російських атак на критичну інфраструктуру Україна накопичила значний досвід у протидії енергетичним викликам, зокрема й масштабним блекаутам. Завдяки цьому українські фахівці мають унікальні знання й навички, які можуть бути корисними для Іспанії у відновлювальних роботах.

Український лідер також повідомив, що вже доручив міністру енергетики України оперативно координувати надання допомоги.

"Наші технічні спеціалісти готові допомагати", — підсумував він.

Раніше народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що масові перебої з електропостачанням у Європі могли бути спричинені не технічною аварією, а наслідками відмови від атомної енергетики на користь "зеленої".

Крім того, у мережі писали, що причиною масових відключень електроенергії та перебоїв у роботі енергосистеми Європи стали також рідкісні атмосферні явища.