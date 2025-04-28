Украина предложила помощь Испании в преодолении энергетического кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Во время него обсуждалась чрезвычайная ситуация в энергосистеме Испании.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 28 апреля.

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"Что бы ни случилось, мы всегда готовы помогать и поддерживать наших друзей", — написал Зеленский.

По словам Президента, за годы войны и многочисленных российских атак на критическую инфраструктуру, Украина накопила значительный опыт в противодействии энергетическим вызовам, в том числе и масштабным блэкаутам. Благодаря этому украинские специалисты имеют уникальные знания и навыки, которые могут быть полезными для Испании в восстановительных работах.

Украинский лидер также сообщил, что уже поручил министру энергетики Украины оперативно координировать оказание помощи.

"Наши технические специалисты готовы помогать", — подытожил он.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что массовые перебои с электроснабжением в Европе могли быть вызваны не технической аварией, а последствиями отказа от атомной энергетики в пользу "зеленой".

Кроме того, в сети писали, что причиной массовых отключений электроэнергии и перебоев в работе энергосистемы Европы стали также редкие атмосферные явления.