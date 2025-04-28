Блекаут у Європі пояснили рідкісним атмосферним явищем

Ресторан у Лісабоні під час блекауту. Фото: Adri Salido

Причиною масових відключень електроенергії та перебоїв у роботі енергосистеми Європи стали рідкісні атмосферні явища. Відновлення може тривати до семи днів.

Про це повідомляє португальський оператор REN, пише Sky News.

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За даними компанії, через екстремальні стрибки температури в Іспанії на лініях дуже високої напруги виникли аномальні коливання, які спричинили порушення синхронізації у взаємопов’язаній європейській енергосистемі.

"Це явище, відоме як "атмосферно індуковані зміни", призвело до каскадних збоїв у мережі. Враховуючи складність ситуації, повне відновлення стабільної роботи енергосистеми може зайняти до тижня", — йдеться у повідомленні.

Проблеми виникли й на АЕС в Іспанії

В Іспанії зафіксували втрату зовнішнього електропостачання на всіх атомних електростанціях країни: ASCO-1, ASCO-2, VANDELLOS-2, ALMARAZ-1, ALMARAZ-2, TRILLO та COFRENTES. Усі енергоблоки були зупинені у штатному режимі.

Дизель-генератори забезпечують стабільну роботу критичних систем безпеки, процеси охолодження реакторів тривають у нормальному режимі, вимоги ядерної безпеки дотримуються.

Національний регулятор Іспанії (CSN) оперативно активував кризові протоколи та поінформував міжнародні організації. Фахівці наголошують, що ситуація контрольована.

Моделювання подібної ситуації на ЗАЕС

В українському "Енергоатомі" наголосили, що інцидент ще раз привертає увагу до критичної ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

"У випадку ЗАЕС існує значно вища загроза: АЕС зараз має тільки дві лінії звʼязку з енергомережею, інші пошкоджені окупантами ще в період захоплення АЕС. Відмови цих ліній з блекаутом АЕС траплялися вже 8 разів протягом окупації. Обслуговування не проводиться за встановленими регламентами, а кваліфікований український персонал замінений неатестованим персоналом низької компетенції", — кажуть українські енергетики.

Таким чином, у разі втрати зовнішнього електроживлення на ЗАЕС існує реальний ризик виходу з ладу систем безпеки.

Раніше народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що масові перебої з електропостачанням у Європі могли бути спричинені не технічною аварією, а наслідками відмови від атомної енергетики на користь "зеленої".