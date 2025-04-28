Блекаут у Європі міг статись через надмірне покладання на "зелену" енергетику, — нардеп

Люди виходять із темної станції метро в Мадриді. Фото: Mariscal

Масові перебої з електропостачанням у Європі могли бути спричинені не технічною аварією, а наслідками відмови від атомної енергетики на користь "зеленої". Подібна ситуація вже траплялася раніше.

Таку думку висловив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі День.LIVE у понеділок, 28 квітня.

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За словами політика, хоча сонячні електростанції забезпечують виробництво електроенергії, вони неспроможні стабілізувати енергосистему в пікові моменти навантаження.

Нардеп нагадав, що зупинка вітрових електростанцій через несприятливі погодні умови взимку вже ставала причиною енергетичних криз у Європі.

"Нам всім треба буде робити дуже ретельний аналіз і корекцію цього курсу "зеленого". І адекватну корекцію, щоб зрозуміти, що оця хаотична набудова зеленої енергетики не є стратегічним рішенням", — наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії, Португалії та Франції сталося масштабне відключення електроенергії. Внаслідок блекауту зупинився рух поїздів, з'явилися проблеми з мобільним зв’язком та роботою світлофорів.

Також ми писали, що 28 квітня одесити залишились без світла через ремонтні роботи.