Блэкаут в Европе мог произойти из-за чрезмерного полагания на "зеленую" энергетику, - нардеп

Люди выходят из темной станции метро в Мадриде. Фото: Mariscal

Массовые перебои с электроснабжением в Европе могли быть вызваны не технической аварией, а последствиями отказа от атомной энергетики в пользу "зеленой". Подобная ситуация уже случалась ранее.

Такое мнение высказал народный депутат Алексей Кучеренко в эфире День.LIVE в понедельник, 28 апреля.

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По словам политика, хотя солнечные электростанции обеспечивают производство электроэнергии, они не могут стабилизировать энергосистему в пиковые моменты нагрузки.

Нардеп напомнил, что остановка ветровых электростанций из-за неблагоприятных погодных условий зимой уже становилась причиной энергетических кризисов в Европе.

"Нам всем надо будет делать очень тщательный анализ и коррекцию этого курса "зеленого". И адекватную коррекцию, чтобы понять, что эта хаотичная настройка зеленой энергетики не является стратегическим решением", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, 28 апреля в Испании, Португалии и Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате блэкаута остановилось движение поездов, появились проблемы с мобильной связью и работой светофоров.

Также мы писали, что 28 апреля одесситы остались без света из-за ремонтных работ.