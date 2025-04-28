Блэкаут в Европе мог произойти из-за чрезмерного полагания на "зеленую" энергетику, - нардеп

Нардеп объяснил, почему мог произойти блэкаут в Европе
Массовые перебои с электроснабжением в Европе могли быть вызваны не технической аварией, а последствиями отказа от атомной энергетики в пользу "зеленой". Подобная ситуация уже случалась ранее.
Такое мнение высказал народный депутат Алексей Кучеренко в эфире День.LIVE в понедельник, 28 апреля.
Последствия отказа от атомной энергетики
По словам политика, хотя солнечные электростанции обеспечивают производство электроэнергии, они не могут стабилизировать энергосистему в пиковые моменты нагрузки.
Нардеп напомнил, что остановка ветровых электростанций из-за неблагоприятных погодных условий зимой уже становилась причиной энергетических кризисов в Европе.
"Нам всем надо будет делать очень тщательный анализ и коррекцию этого курса "зеленого". И адекватную коррекцию, чтобы понять, что эта хаотичная настройка зеленой энергетики не является стратегическим решением", — подчеркнул Кучеренко.
Напомним, 28 апреля в Испании, Португалии и Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате блэкаута остановилось движение поездов, появились проблемы с мобильной связью и работой светофоров.
Также мы писали, что 28 апреля одесситы остались без света из-за ремонтных работ.
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