Масштабний блекаут в Іспанії, Португалії та Франції — що сталося

Вболівальники після того, як матчі Відкритого чемпіонату Мадрида були призупинені через відключення електроенергії. Фото: Reuters

У понеділок, 28 квітня, в Іспанії, Португалії та Франції сталося масштабне відключення електроенергії. Внаслідок блекауту зупинився рух поїздів, з'явилися проблеми з мобільним зв’язком та роботою світлофорів.

Про це інформує Euronews.

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За попередніми оцінками, цей блекаут став одним з найбільших у новітній історії Європи. Відомо, що більш ніж 10 ГВт попиту було відключено.

Іспанський оператор електромережі заявив, що вже активував плани щодо відновлення енергопостачання. Спершу були відновлені мережі на півночі та півдні країни, що дозволило поступово відновити енергопостачання на всьому Піренейському півострові.

Зазначається, що мільйони людей по всій Іспанії, зокрема в Мадриді та Барселоні, залишились без електроенергії. Водночас португальські медіа повідомляють, що відключення зачепило весь півострів.

Відтак, блекаут тимчасово зупинив роботу вокзалів, аеропортів та магазинів.

Шеф-кухар у Мадриді працює на темній кухні через блекаут. Фото: Reuters

Зокрема, у Мадриді люди вийшли на вулиці після того, як були евакуйовані станції метро. Там закрилися магазини та офіси. Головне управління дорожнього руху Іспанії закликало водіїв утриматись від поїздок через відсутність світлофорів.

Водночас у Франції постраждали деякі регіони, проте електропостачання було швидко відновлено. Оператор RTE заявив, що збій стався на Піренейському півострові, а не у Франції. Наразі ведеться розслідування причин інциденту, зокрема щодо можливої кібератаки.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скликав кризову нараду з урядовцями та представниками національної мережі. А Національний інститут кібербезпеки Іспанії досліджує можливість кібератаки як причину інциденту.

Раніше ми інформували проте, чи будуть в Україні застосуватися графіки аварійних відключень світла влітку 2025 року.

Крім того, ми повідомляли, що в Україні запрацюють європейські підходи, за якими визначатимуться параметри якості електроживлення.