Масштабный блэкаут в Испании, Португалии и Франции - что произошло

В Испании, Португалии и Франции произошел блэкаут — что известно
В понедельник, 28 апреля, в Испании, Португалии и Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате блэкаута остановилось движение поездов, появились проблемы с мобильной связью и работой светофоров.
Об этом информирует Euronews.
Блэкаут в Европе — что известно о последствиях и причинах
По предварительным оценкам, этот блэкаут стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы. Известно, что более 10 ГВт спроса было отключено.
Испанский оператор электросети заявил, что уже активировал планы по восстановлению энергоснабжения. Сначала были восстановлены сети на севере и юге страны, что позволило постепенно восстановить энергоснабжение на всем Пиренейском полуострове.
Отмечается, что миллионы людей по всей Испании, в частности в Мадриде и Барселоне, остались без электроэнергии. В то же время португальские медиа сообщают, что отключение задело весь полуостров.
Так, блэкаут временно остановил работу вокзалов, аэропортов и магазинов.
В частности, в Мадриде люди вышли на улицы после того, как были эвакуированы станции метро. Там закрылись магазины и офисы. Главное управление дорожного движения Испании призвало водителей воздержаться от поездок из-за отсутствия светофоров.
В то же время во Франции пострадали некоторые регионы, однако электроснабжение было быстро восстановлено. Оператор RTE заявил, что сбой произошел на Пиренейском полуострове, а не во Франции. Сейчас ведется расследование причин инцидента, в частности относительно возможной кибератаки.
В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес созвал кризисное совещание с чиновниками и представителями национальной сети. А Национальный институт кибербезопасности Испании исследует возможность кибератаки как причину инцидента.
Ранее мы информировали о том, будут ли в Украине применяться графики аварийных отключений света летом 2025 года.
Кроме того, мы сообщали, что в Украине заработают европейские подходы, по которым будут определяться параметры качества электропитания.
Читайте Новини.LIVE!