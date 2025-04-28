Масштабный блэкаут в Испании, Португалии и Франции - что произошло

Болельщики после того, как матчи Открытого чемпионата Мадрида были приостановлены из-за отключения электроэнергии. Фото: Reuters

В понедельник, 28 апреля, в Испании, Португалии и Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате блэкаута остановилось движение поездов, появились проблемы с мобильной связью и работой светофоров.

Об этом информирует Euronews.

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По предварительным оценкам, этот блэкаут стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы. Известно, что более 10 ГВт спроса было отключено.

Испанский оператор электросети заявил, что уже активировал планы по восстановлению энергоснабжения. Сначала были восстановлены сети на севере и юге страны, что позволило постепенно восстановить энергоснабжение на всем Пиренейском полуострове.

Отмечается, что миллионы людей по всей Испании, в частности в Мадриде и Барселоне, остались без электроэнергии. В то же время португальские медиа сообщают, что отключение задело весь полуостров.

Так, блэкаут временно остановил работу вокзалов, аэропортов и магазинов.

Шеф-повар в Мадриде работает на темной кухне из-за блэкаута. Фото: Reuters

В частности, в Мадриде люди вышли на улицы после того, как были эвакуированы станции метро. Там закрылись магазины и офисы. Главное управление дорожного движения Испании призвало водителей воздержаться от поездок из-за отсутствия светофоров.

В то же время во Франции пострадали некоторые регионы, однако электроснабжение было быстро восстановлено. Оператор RTE заявил, что сбой произошел на Пиренейском полуострове, а не во Франции. Сейчас ведется расследование причин инцидента, в частности относительно возможной кибератаки.

В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес созвал кризисное совещание с чиновниками и представителями национальной сети. А Национальный институт кибербезопасности Испании исследует возможность кибератаки как причину инцидента.

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