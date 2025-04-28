Блэкаут в Европе объяснили редким атмосферным явлением

Ресторан в Лиссабоне во время блэкаута. Фото: Adri Salido

Причиной массовых отключений электроэнергии и перебоев в работе энергосистемы Европы стали редкие атмосферные явления. Восстановление может занять до семи дней.

Об этом сообщает португальский оператор REN, пишет Sky News.

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Что известно о сбое в энергосистеме

По данным компании, из-за экстремальных скачков температуры в Испании на линиях очень высокого напряжения возникли аномальные колебания, которые вызвали нарушение синхронизации во взаимосвязанной европейской энергосистеме.

"Это явление, известное как "атмосферно индуцированные изменения", привело к каскадным сбоям в сети. Учитывая сложность ситуации, полное восстановление стабильной работы энергосистемы может занять до недели", — говорится в сообщении.

Проблемы возникли и на АЭС в Испании

В Испании зафиксировали потерю внешнего электроснабжения на всех атомных электростанциях страны: ASCO-1, ASCO-2, VANDELLOS-2, ALMARAZ-1, ALMARAZ-2, TRILLO и COFRENTES. Все энергоблоки были остановлены в штатном режиме.

Дизель-генераторы обеспечивают стабильную работу критических систем безопасности, процессы охлаждения реакторов продолжаются в нормальном режиме, требования ядерной безопасности соблюдаются.

Национальный регулятор Испании (CSN) оперативно активировал кризисные протоколы и проинформировал международные организации. Специалисты отмечают, что ситуация контролируемая.

Моделирование подобной ситуации на ЗАЭС

В украинском "Энергоатоме" отметили, что инцидент еще раз привлекает внимание к критической ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС.

"В случае ЗАЭС существует значительно более высокая угроза: АЭС сейчас имеет только две линии связи с энергосетью, другие повреждены оккупантами еще в период захвата АЭС. Отказы этих линий с блэкаутом АЭС случались уже 8 раз в течение оккупации. Обслуживание не проводится по установленным регламентам, а квалифицированный украинский персонал заменен не аттестованным персоналом низкой компетенции", — говорят украинские энергетики.

Таким образом, в случае потери внешнего электропитания на ЗАЭС существует реальный риск выхода из строя систем безопасности.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что массовые перебои с электроснабжением в Европе могли быть вызваны не технической аварией, а последствиями отказа от атомной энергетики в пользу "зеленой".