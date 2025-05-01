Зеленский встретился с делегацией из Люксембурга - что обсудили

Зеленский встретился с министрами Люксембурга — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетелем и министром обороны Юрико Бакес. В ходе беседы была выражена благодарность за постоянную поддержку Украины, а также за новые пакеты помощи, направленные на поддержку энергетического сектора и обороноспособности государства.
Об этом украинский лидер написал в Telegram в четверг, 1 мая.
Что известно о встрече Зеленского с властями Люксембурга
"Спасибо за все проявления поддержки нашего государства, за новые пакеты помощи для поддержки энергетики и обороны Украины", — написал Зеленский.
Стороны обсудили важные аспекты, в частности, участие Люксембурга в восстановлении Криворожского района и города Кривой Рог, а также прогресс Украины на пути евроинтеграции. Значительное внимание уделили дипломатическим усилиям, направленным на достижение надежного и устойчивого мира.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня на достаточный период, что должно стать первым шагом на пути к миру.
"Мы готовы к переговорам, но только тогда, когда убийства наших людей прекратятся. И мы благодарны всем, кто нас в этом поддерживает", — добавил он.
Напомним, что вчера Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Канады Марком Карни. В ходе встречи были затронуты вопросы перспектив канадского председательства в "Группе семи" в этом году, а также сотрудничества между Украиной и Канадой в рамках коалиции желающих.
А до этого Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Во время него обсуждалась чрезвычайная ситуация в энергосистеме Испании.
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