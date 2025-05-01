Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів РФ — указ

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 1 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки і оборони. Обмеження торкнулися 15 фізичних та 36 юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті Офісі Президента.

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Що відомо про нові санкції РНБО

Санкції, зокрема, стосуються осіб, які поширювали наративи, співзвучні з російською пропагандою. До оновленого списку увійшли відомі фігури, серед яких — політолог Костянтин Бондаренко, лідер забороненої в Україні партії "Держава" Дмитро Василець, а також блогер Мирослав Олешко, який незаконно залишив країну у 2023 році.

Серед фігурантів також — публічний діяч Олексій Арестович, який нині перебуває за кордоном.

Ці дії стали черговим кроком на шляху до зміцнення національної безпеки в умовах триваючої інформаційної війни.

Нагадаємо, Зеленський анонсував, що введе санкції проти російських виробників ракет "Іскандер".

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік. Раніше їх ввів в дію Джо Байден.