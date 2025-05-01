Зеленский ввел санкции против пропагандистов РФ - указ

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В четверг, 1 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Ограничения коснулись 15 физических и 36 юридических лиц.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Санкции, в частности, касаются лиц, которые распространяли нарративы, созвучные с российской пропагандой. В обновленный список вошли известные фигуры, среди которых — политолог Константин Бондаренко, лидер запрещенной в Украине партии "Держава" Дмитрий Василец, а также блогер Мирослав Олешко, который незаконно покинул страну в 2023 году.

Среди фигурантов также — публичный деятель Алексей Арестович, который сейчас находится за границей.

Эти действия стали очередным шагом на пути к укреплению национальной безопасности в условиях продолжающейся информационной войны.

Напомним, Зеленский анонсировал, что введет санкции против российских производителей ракет "Искандер".

Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год. Ранее их ввел в действие Джо Байден.