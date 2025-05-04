Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом - детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел. Фото: Зеленский/Telegram

В воскресенье, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Петром Павелом в Чехии. Во время встречи лидеры обсудили создание украинско-чешской школы F-16.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленские на встрече в Чехии. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский встретился с президентом Чехии — о чем говорили

"Чехия активно участвует во всех форматах глобального сотрудничества, чтобы остановить российскую агрессию. Блестяще работает чешская артиллерийская инициатива: в прошлом году вы значительно помогли нам со снарядами для артиллерии, и мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным: мы проговаривали, что в этом году может быть 1,8 миллиона снарядов. Это очень сильное решение", — сообщил Зеленский.

Также он добавил, что уже завтра, 5 мая, состоится встреча с оборонными компаниями Чехии: "мы готовим еще конкретику".

Глава государства рассказал, что сегодня он вместе с президентом Павелом, а также представители на уровне чиновников и военных обсуждали следующие шаги в развитии авиационной коалиции, а именно — создание украинско-чешской школы F-16.

Зеленские в Чехии. Фото: Зеленский/Telegram

"Очевидно, что по состоянию на сейчас по причинам безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине: российские удары ежедневно продолжаются. И поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы могли открыться за пределами Украины. И это будет", — подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что уже есть договоренность о том, что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений.

В частности, во время встречи лидеры подробно обсудили имеющуюся дипломатическую работу — коммуникацию с ключевыми партнерами: США, Европой: "Мы делаем все возможное, чтобы партнеры увеличили давление на Россию".

Президент Зеленский отметил, что Прага сегодня встречает с символами солидарности — сине-желтыми флагами на улицах.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее мы информировали, что Украина и Чехия обсуждают создание совместной школы F-16.

Также мы писали, что 4 мая Зеленский с женой прибыли в Чехию.