Школа F-16 — Чехія та Україна розглядає можливість створення

Україна та Чехія планують створити спільну школу F-16
Україна та Чехія обговорюють створення спільної школи F-16. Це стане можливим в рамках авіаційної коаліції.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.
Створення школи F-16
Зеленський розповів, що зараз безпекова ситуація не дає можливості відкрити школу F-16 в Україні. Росія обстрілює українські міста та села щодня, тому Україна працює разом з партнерами, аби такі школи змогли відкривати за кордоном.
"Це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень", — зазначив президент.
Крім того, він додав, що в рамках чеської ініціативи з постачання снарядів Україна вже цього року може отримати близько 1,8 мільйона боєприпасів.
Нагадаємо, 4 травня Зеленський з дружиною прибули до Чехії. В рамках цього візиту у президентського подружжя запланована низка зустрічей.
Під час зустрічі з президентом Чехії Павелом Зеленський також розповів, що за останні дні на фронті в Україні штурмів більше, ніж за останні кілька місяців.
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