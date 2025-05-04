Школа F-16 — Чехія та Україна розглядає можливість створення

Петр Павел та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Україна та Чехія обговорюють створення спільної школи F-16. Це стане можливим в рамках авіаційної коаліції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

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Створення школи F-16

Зеленський розповів, що зараз безпекова ситуація не дає можливості відкрити школу F-16 в Україні. Росія обстрілює українські міста та села щодня, тому Україна працює разом з партнерами, аби такі школи змогли відкривати за кордоном.

"Це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень", — зазначив президент.

Крім того, він додав, що в рамках чеської ініціативи з постачання снарядів Україна вже цього року може отримати близько 1,8 мільйона боєприпасів.

Нагадаємо, 4 травня Зеленський з дружиною прибули до Чехії. В рамках цього візиту у президентського подружжя запланована низка зустрічей.

Під час зустрічі з президентом Чехії Павелом Зеленський також розповів, що за останні дні на фронті в Україні штурмів більше, ніж за останні кілька місяців.