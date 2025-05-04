Школа F-16 — Чехия и Украина рассматривает возможность создания

Петр Павел и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Украина и Чехия обсуждают создание совместной школы F-16. Это станет возможным в рамках авиационной коалиции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

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Создание школы F-16

Зеленский рассказал, что сейчас ситуация с безопасностью не дает возможности открыть школу F-16 в Украине. Россия обстреливает украинские города и села ежедневно, поэтому Украина работает вместе с партнерами, чтобы такие школы смогли открывать за рубежом.

"Это будет. Мы договорились, что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений", — отметил президент.

Кроме того, он добавил, что в рамках чешской инициативы по поставке снарядов Украина уже в этом году может получить около 1,8 миллиона боеприпасов.

Напомним, 4 мая Зеленский с женой прибыли в Чехию. В рамках этого визита у президентских супруг запланирован ряд встреч.

Во время встречи с президентом Чехии Павелом Зеленский также рассказал, что за последние дни на фронте в Украине штурмов больше, чем за последние несколько месяцев.