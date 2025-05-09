Зеленский анонсировал встречи с партнерами 10 мая - что известно

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих встречах с партнерами. Они состоятся уже завтра.

Об этом он сообщил во время своего выступления на саммите стран-участниц Объединенных экспедиционных сил Европы (JEF).

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В своей речи Зеленский отметил важность создания мощной коалиции, способной гарантировать безопасность в соответствии с общим видением европейских государств.

"Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением", — подчеркнул глава государства.

Он также выразил уверенность, что Европа только выиграет от такой командной работы, ведь это поможет укрепить существующую архитектуру безопасности на континенте.

Ожидается, что эти встречи станут очередным шагом в консолидации международной поддержки Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Украина может получить около 1,8 млн единиц снарядов в рамках "Чешской инициативы". В прошлом году Чехия сильно помогла Вооруженным силам Украины с боеприпасами.

Также мы информировали, что во время встречи президентов Украины и Чехии стороны обсудили создание украинско-чешской школы F-16.