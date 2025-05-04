Цьогоріч Чехія може надати Україні 1,8 млн снарядів

Президент України Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters

У 2025 році Україна може отримати близько 1,8 млн одиниць снарядів у межах "Чеської ініціативи". Торік Чехія сильно допомогла Збройним силам України з боєприпасами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі в неділю, 4 травня.

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"Чеська Республіка намагається постачати боєприпаси, це наша ініціатива. Ми робимо все, щоб на полі бою Росія не була настільки успішною. Ми знаємо, що завдяки нашій ініціативі вдалося змінити ситуацію щодо Росії 2:1", — сказав лідер Чехії.

Крім того, він запевнив, що країна продовжить постачати снаряди Україні до того часу, доки це буде потрібно: "Поки не буде досягнуто справедливого миру".

Своєю чергою, Зеленський сказав, що "Чеська артилерійська ініціатива" працює блискуче.

Зокрема, президент України наголосив, що минулого року Чехія значно допомогли ЗСУ зі снарядами для артилерії.

"Ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали, що цього року може бути 1,8 мільйона снарядів. Це дуже сильне рішення", — зауважив глава держави.

Раніше ми інформували, що під час зустрічі президентів України та Чехії сторони обговорили створення українсько-чеської школи F-16.

Також ми писали, що 4 травня Зеленський з дружиною прибули до Чехії.