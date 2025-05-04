В этом году Чехия может предоставить Украине 1,8 млн снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters

В 2025 году Украина может получить около 1,8 млн единиц снарядов в рамках "Чешской инициативы". В прошлом году Чехия сильно помогла Вооруженным силам Украины с боеприпасами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге в воскресенье, 4 мая.

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"Чешская Республика пытается поставлять боеприпасы, это наша инициатива. Мы делаем все, чтобы на поле боя Россия не была столь успешной. Мы знаем, что благодаря нашей инициативе удалось изменить ситуацию в отношении России 2:1", — сказал лидер Чехии.

Кроме того, он заверил, что страна продолжит поставлять снаряды Украине до тех пор, пока это будет нужно: "Пока не будет достигнут справедливый мир".

В свою очередь, Зеленский сказал, что "Чешская артиллерийская инициатива" работает блестяще.

В частности, президент Украины подчеркнул, что в прошлом году Чехия значительно помогли ВСУ со снарядами для артиллерии.

"Мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным. Мы проговаривали, что в этом году может быть 1,8 миллиона снарядов. Это очень сильное решение", — отметил глава государства.

Ранее мы информировали, что во время встречи президентов Украины и Чехии стороны обсудили создание украинско-чешской школы F-16.

Также мы писали, что 4 мая Зеленский с женой прибыли в Чехию.