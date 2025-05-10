Лідери ЄС прибули до України — деталі

Лідери країн ЄС в Україні. Фото: Суспільне

У суботу, 10 травня, лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі прибули з візитом до Києва. Відомо, що серед них — Емманюель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц та Дональд Туск.

Про це інформують Новини.LIVE.

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У суботу, 10 травня, до України приїхали лідери країн ЄС. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і глава польського уряду Дональд Туск.

Про те, що лідери їдуть до України, лідер Франції повідомляв у соцмережі X.

"У дорозі до Києва. Для України, для Європи", — написав Макрон.

Скриншот повідомлення Макрона/X

Також про візит до України написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"На шляху до Києва. Україна може на нас покластися", — зазначив Мерц у соцмережі X.

Скриншот повідомлення Мерца/X

Нагадаємо, що раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що 10 травня до Києва приїдуть лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Він зазначив, що це може стати значним дипломатичним сигналом на тлі пропагандистських заходів Путіна.

Крім того, 9 травня, Володимир Зеленський анонсував зустрічі з партнерами 10 травня.