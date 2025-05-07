Цього тижня до України прибудуть лідери країн Європи — деталі

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Очікується, що у суботу, 10 травня, до Києва приїдуть лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Це може стати значним дипломатичним сигналом на тлі пропагандистських заходів Путіна.

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE.

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Нардеп зазначив, що очікуваний візит до України глав провідних європейських держав може стати вагомим дипломатичним сигналом на тлі пропагандистських заходів Кремля.

"Приїдуть Мерц, Макрон, Стармер і Туск, і це, я думаю, буде в принципі хороша відповідь на всі ці питання, М'янму і так далі, які там збираються в Москві. Це реально хороший потужний сигнал", — сказав Гончаренко.

Водночас він нагадав, що Німеччина, Велика Британія, Франція, Польща — це великі країни, з яких дві є ядерними, а дві — постійними членами Радбезу ООН.

Однак, на думку нардепа, на тлі дипломатичної підтримки Україна досі не має системної інформаційної стратегії за кордоном.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України закликало іноземні війська утриматися від участі в параді в Москві 9 травня.

Крім того, у ГУР МОУ повідомили, що перед 9 травня Росія активно готується до проведення низки пропагандистських заходів у Європі та Америці.