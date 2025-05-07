На этой неделе в Украину прибудут лидеры стран Европы — детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Ожидается, что в субботу, 10 мая, в Киев приедут лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши. Это может стать значительным дипломатическим сигналом на фоне пропагандистских мероприятий Путина.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE.

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Нардеп отметил, что ожидаемый визит в Украину глав ведущих европейских государств может стать весомым дипломатическим сигналом на фоне пропагандистских мероприятий Кремля.

"Приедут Мерц, Макрон, Стармер и Туск, и это, я думаю, будет в принципе хороший ответ на все эти вопросы, Мьянму и так далее, которые там собираются в Москве. Это реально хороший мощный сигнал", — сказал Гончаренко.

В то же время он напомнил, что Германия, Великобритания, Франция, Польша — это крупные страны, из которых две являются ядерными, а две — постоянными членами Совбеза ООН.

Однако, по мнению нардепа, на фоне дипломатической поддержки Украина до сих пор не имеет системной информационной стратегии за рубежом.

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины призвало иностранные войска воздержаться от участия в параде в Москве 9 мая.

Кроме того, в ГУР МОУ сообщили, что перед 9 мая Россия активно готовится к проведению ряда пропагандистских мероприятий в Европе и Америке.