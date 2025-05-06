МЗС України закликає іноземців не брати участі в параді 9 травня в Москві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністерство закордонних справ України закликає іноземні війська утриматися від участі в параді в Москві 9 травня. Там зазначили, що російські військові не є визволителями Європи, вони — окупанти та воєнні злочинці.

Про це йдеться в заяві відомства у вівторок, 6 травня.

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Річниця перемоги над нацизмом

У МЗС зазначили, що 8 травня Україна разом із рештою Європи та світу відзначатиме 80-ту річницю перемоги над нацизмом.

"Ми бережемо памʼять про Другу світову війну, якою була опалена кожна українська родина. Фронт прокотився всією нашою територією двічі, а загальні людські втрати українського народу склали вісім мільйонів загиблих: 5 мільйонів цивільних і 3 мільйони військових", — йдеться у заяві.

Більш як шість мільйонів українців брали участь у бойових діях у складі Червоної Армії, а сотні тисяч долучилися до рухів опору та збройних формувань країн антигітлерівської коаліції.

Сьогодні український народ, який свого часу зробив величезний внесок у перемогу над нацизмом і заплатив за неї жахливу ціну, став жертвою жорстокої й нічим не виправданої загарбницької війни.

У ході цієї агресії російські окупанти скоїли сотні тисяч воєнних злочинів, убили 620 українських дітей, майже дві тисячі — поранили, а щонайменше 20 тисяч — насильно вивезли з країни.

Армія РФ розстрілює цивільних, вчиняє насильство, мародерить, затримує людей, здійснює тортури та страти військовополонених. Крім того, противник використовує зброю невибіркової дії, бʼє по густонаселених житлових кварталах, енергетиці, цивільній інфраструктурі.

Окупанти вчинили та продовжують вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Парад в Москві 9 травня

"Саме ця армія буде марширувати 9 травня на Красній площі в Москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями. Марширувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу над нацизмом. Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію", — йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприпустимою та буде сприйнята Україною як наруга над пам'яттю про перемогу над нацизмом, мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму.

"Закликаємо усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах", — йдеться у заяві.

Участь військових цих країн у спільному параді прямо порушить їхню заявлену нейтральність і буде означати підтримку держави-агресора.

МЗС закликає всі іноземні держави та міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом, яке при цьому не виправдовує російської агресії та звірств проти українців.

Нагадаємо, перед 9 травня Росія готується до пропагандистських заходів у Європі та Америці, намагаючись зміцнити свій вплив і поширити вигідні наративи.

Крім того, у Росії запустили агітаційно-пропагандистський потяг до 9 травня, намагаючись завербувати людей до окупаційної армії.