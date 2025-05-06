МИД Украины призывает иностранцев не участвовать в параде 9 мая в Москве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины призывает иностранные войска воздержаться от участия в параде в Москве 9 мая. Там отметили, что российские военные не являются освободителями Европы, они — оккупанты и военные преступники.

Об этом говорится в заявлении ведомства во вторник, 6 мая.

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Годовщина победы над нацизмом

В МИД отметили, что 8 мая Украина вместе с остальной Европой и миром будет отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом.

"Мы бережем память о Второй мировой войне, которой была опалена каждая украинская семья. Фронт прокатился по всей нашей территории дважды, а общие человеческие потери украинского народа составили восемь миллионов погибших: 5 миллионов гражданских и 3 миллиона военных", — говорится в заявлении.

Более шести миллионов украинцев участвовали в боевых действиях в составе Красной Армии, а сотни тысяч присоединились к движениям сопротивления и вооруженным формированиям стран антигитлеровской коалиции.

Сегодня украинский народ, который в свое время сделал огромный вклад в победу над нацизмом и заплатил за нее ужасную цену, стал жертвой жестокой и ничем не оправданной захватнической войны.

В ходе этой агрессии российские оккупанты совершили сотни тысяч военных преступлений, убили 620 украинских детей, почти две тысячи — ранили, а по меньшей мере 20 тысяч — насильно вывезли из страны.

Армия РФ расстреливает гражданских, совершает насилие, мародерствует, задерживает людей, осуществляет пытки и казни военнопленных. Кроме того, противник использует оружие неизбирательного действия, бьет по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре.

Оккупанты совершили и продолжают совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Парад в Москве 9 мая

"Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними — это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию", — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что участие иностранных военнослужащих в этом действе недопустимо и будет воспринято Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма.

"Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях", — говорится в заявлении.

Участие военных этих стран в совместном параде прямо нарушит их заявленную нейтральность и будет означать поддержку государства-агрессора.

МИД призывает все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев.

Напомним, перед 9 мая Россия готовится к пропагандистским мероприятиям в Европе и Америке, пытаясь укрепить свое влияние и распространить выгодные нарративы.

Кроме того, в России запустили агитационно-пропагандистский поезд к 9 мая, пытаясь завербовать людей в оккупационную армию.