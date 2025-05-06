Як Кремль готується до 9 травня у Європі й США — дані ГУР

Пропаганда РФ на 9 травня. Фото: росЗМІ

Перед 9 травня Росія активно готується до проведення низки пропагандистських заходів у Європі та Америці, прагнучи зміцнити свій вплив і поширити вигідні для себе наративи щодо історії Другої світової війни. Серед головних заходів — мотопробіги, акції, організовані під гаслами "Бєссмєртного полку", а також поширення радянської символіки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України у вівторок, 6 травня.

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У Чехії на 7-8 травня заплановано мітинг під лозунгом "За відновлення відносин з РФ" та акцію на честь 80-річчя звільнення від фашизму, організовану проросійським рухом "Ne zakladnam CR". На 9 травня в Празі активісти цієї організації планують пройти вулицями, щоб нібито вшанувати жертв війни. Схожі заходи заплановані чеськими комуністами по всій країні, спрямовані на глорифікацію "червоної армії".

У Болгарії 9 травня організація "Русскій дом в Болгарії" планує провести акцію з розповсюдження "георгіївських стрічок".

А в Брюсселі на 6 травня організовується круглий стіл, присвячений боротьбі проти "коричневої чуми ХХ століття", в якому братимуть участь представники різних європейських країн.

У Лондоні московські активісти організовують театралізоване відтворення подій 1945 року, а в Варшаві планується акція "стіна пам'яті", що також має на меті пропаганду радянських ідеалів.

У Румунії посольство РФ організовує покладання квітів до "невідомого солдата", використовуючи цю подію для виголошення пропагандистських промов. Росіяни в Румунії також намагаються залучити широкі аудиторії, включаючи дітей, до акції "Прикрась свої вікна символами перемоги". Крім того, у соціальних мережах активно поширюються радянсько-російські наративи.

В Італії, у Вероні, 11 травня планується проведення міжнародного форуму "Пам'ять переможців". Одночасно в інших країнах Європи, зокрема в Німеччині, Сербії та Італії, заплановані марші "Бєссмєртного полку" та інші акції.

У Канаді ж російські активісти організовують автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянською символікою, а також концерти та майстер-класи зі створення паперових гвоздик, символу "перемоги".

Водночас у США, у передмісті Вашингтона, заплановано проведення подібного маршу, а в інших містах, таких як Мюнхен та Неаполь, також відбудуться пропагандистські заходи.

"Держава-агресор Росія фальсифікує історію, перекручує факти про Другу світову війну, створює та експлуатує міфи про "побєду над фашизмом" з метою виправдання злочинної війни проти України та поширення власного злоякісного впливу у світі", — додали в ГУР.

Нагадаємо, за даними InformNapalm, російські спецслужби можуть готувати серію показових терактів у різних регіонах країни під час святкування Дня перемоги 9 травня.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я на три дні.