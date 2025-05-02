InformNapalm викрив ймовірний план терактів ФСБ на 9 травні в Росії

Працівники ФСБ в Росії. Фото: росЗМІ

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявила, що за даними HUMINT-джерел, в Росії російські спецслужби можуть готувати серію показових терактів у різних регіонах країни під час святкування Дня перемоги 9 травня. За попередньою інформацією, відповідні вказівки були надані Федеральній службі безпеки Росії на високому рівні.

Про це InformNapalm повідомили на своїй сторінці в Telegram.

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Основні зусилля ФСБ зосередили на тому, щоб парад у Москві відбувся без інцидентів. Там посилили захист від правоохоронних органів. Втім у регіонах навмисно послаблюють заходи безпеки. Серед потенційних місць ймовірних провокацій називають Хабаровськ, Улан-Уде та низку інших віддалених від центру міст.

Метою таких дій, за оцінками InformNapalm, є створення гучних інформаційних приводів для звинувачення України в атаках на мирне населення, зрив ініціатив США щодо мирного врегулювання та мобілізація додаткових людських і матеріальних ресурсів із російських регіонів.

При цьому, за даними джерел, у початковому варіанті розглядалася ймовірність терактів у самій Москві, однак через побоювання неконтрольованих наслідків цей сценарій вирішили відкласти.

Спільнота наголосила, що такі методи не нові для російських спецслужб, згадавши досвід кінця 1990-х років, коли підриви житлових будинків стали підставою для початку Другої чеченської війни. Однак тепер, на думку InformNapalm, міжнародна спільнота менш чутлива до таких інсценованих провокацій, і їхній ефект може бути значно слабшим, а сама Росія — ще більш ізольованою.

"В принципі, зараз вже давно не 1999 рік і нам абсолютно все одно, чи будуть ФСБ знову підривати Росію, щоб спробувати вчергове пояснити росіянам, чому потрібно продовжувати війну. І зараз вже давно не 2014 рік, коли російські операції під чужим прапором ще могли сильно хвилювати Україну. А зараз якщо російські спецслужби і підірвуть декілька десятків своїх громадян, які в Z-угарі вийдуть дивитись на військову техніку країни-агресора, то це не має нікого засмутити в світі. Хіба що окрім Трампа, на якого, можливо, і розраховують такі вистави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кремлі створюють ілюзію перемир'я для святкування параду до дня перемоги. Там Володимир Путін видав наказ про режим тиші з 8 по 11 травня.

Тим часом в Україні продовжують затримувати російських агентів або їх колаборантів, які готували теракти по країні. Нещодавно у Дніпрі покарали чоловіка, який готував теракти на залізниці, а в Києві правоохоронці та силовики викрили звукорежисера відомої радіостанції, який виявився російським шпигуном.