InformNapalm разоблачил вероятный план терактов ФСБ на 9 мая в России

Работники ФСБ в России. Фото: росСМИ

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявило, что по данным HUMINT-источников, в России российские спецслужбы могут готовить серию показательных терактов в разных регионах страны во время празднования Дня победы 9 мая. По предварительной информации, соответствующие указания были даны Федеральной службе безопасности России на высоком уровне.

Об этом InformNapalm сообщили на своей странице в Telegram.

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Основные усилия ФСБ сосредоточили на том, чтобы парад в Москве прошел без инцидентов. Там усилили защиту от правоохранительных органов. Впрочем, в регионах намеренно ослабляют меры безопасности. Среди потенциальных мест вероятных провокаций называют Хабаровск, Улан-Удэ и ряд других отдаленных от центра городов.

Целью таких действий, по оценкам InformNapalm, является создание громких информационных поводов для обвинения Украины в атаках на мирное население, срыв инициатив США по мирному урегулированию и мобилизация дополнительных человеческих и материальных ресурсов из российских регионов.

При этом, по данным источников, в первоначальном варианте рассматривалась вероятность терактов в самой Москве, однако из-за опасений неконтролируемых последствий этот сценарий решили отложить.

Сообщество подчеркнуло, что такие методы не новы для российских спецслужб, вспомнив опыт конца 1990-х годов, когда подрывы жилых домов стали основанием для начала Второй чеченской войны. Однако теперь, по мнению InformNapalm, международное сообщество менее чувствительно к таким инсценированным провокациям, и их эффект может быть значительно слабее, а сама Россия — еще более изолированной.

"В принципе, сейчас уже давно не 1999 год и нам абсолютно все равно, будут ли ФСБ снова взрывать Россию, чтобы попытаться в очередной раз объяснить россиянам, для чего нужно продолжать войну. И сейчас уже давно не 2014 год, когда российские операции под чужим флагом еще могли сильно волновать Украину. А сейчас, если российские спецслужбы и взорвут несколько десятков своих граждан, которые в Z-угаре выйдут смотреть на военную технику страны-агрессора, то это не должно никого расстроить в мире. Разве что Трампа, на которого, возможно, и рассчитывают такие представления", — говорится в сообщении.

Напомним, в Кремле создают иллюзию перемирия для празднования парада ко дню победы. Там Владимир Путин издал приказ о режиме тишины с 8 по 11 мая.

Тем временем в Украине продолжают задерживать российских агентов или их коллаборационистов, которые готовили теракты по стране. Недавно в Днепре наказали мужчину, который готовил теракты на железной дороге, а в Киеве правоохранители и силовики разоблачили звукорежиссера известной радиостанции, который оказался российским шпионом.