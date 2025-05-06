Как Кремль готовится к 9 мая в Европе и США — данные ГУР

Пропаганда РФ на 9 мая. Фото: росСМИ

Перед 9 мая Россия активно готовится к проведению ряда пропагандистских мероприятий в Европе и Америке, стремясь укрепить свое влияние и распространить выгодные для себя нарративы по истории Второй мировой войны. Среди главных мероприятий — мотопробеги, акции, организованные под лозунгами "Бессмертного полка", а также распространение советской символики.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины во вторник, 6 мая.

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В Чехии на 7-8 мая запланирован митинг под лозунгом "За восстановление отношений с РФ" и акция в честь 80-летия освобождения от фашизма, организованная пророссийским движением "Ne zakladnam CR". На 9 мая в Праге активисты этой организации планируют пройти по улицам, чтобы якобы почтить жертв войны. Похожие мероприятия запланированы чешскими коммунистами по всей стране, направленные на глорификацию "красной армии".

В Болгарии 9 мая организация "Русский дом в Болгарии" планирует провести акцию по распространению "георгиевских ленточек".

А в Брюсселе на 6 мая организуется круглый стол, посвященный борьбе против "коричневой чумы ХХ века", в котором будут участвовать представители разных европейских стран.

В Лондоне московские активисты организуют театрализованное воспроизведение событий 1945 года, а в Варшаве планируется акция "стена памяти", также имеющая целью пропаганду советских идеалов.

В Румынии посольство РФ организует возложение цветов к "неизвестному солдату", используя это событие для произнесения пропагандистских речей. Россияне в Румынии также пытаются привлечь широкие аудитории, включая детей, к акции "Укрась свои окна символами победы". Кроме того, в социальных сетях активно распространяются советско-российские нарративы.

В Италии, в Вероне, 11 мая планируется проведение международного форума "Память победителей". Одновременно в других странах Европы, в частности в Германии, Сербии и Италии, запланированы марши "Бессмертного полка" и другие акции.

В Канаде же российские активисты организуют автомобильные и мотоциклетные пробеги с советской символикой, а также концерты и мастер-классы по созданию бумажных гвоздик, символа "победы".

В то же время в США, в пригороде Вашингтона, запланировано проведение подобного марша, а в других городах, таких как Мюнхен и Неаполь, также состоятся пропагандистские мероприятия.

"Государство-агрессор Россия фальсифицирует историю, искажает факты о Второй мировой войне, создает и эксплуатирует мифы о "победе над фашизмом" с целью оправдания преступной войны против Украины и распространения собственного злокачественного влияния в мире", — добавили в ГУР.

Напомним, по данным InformNapalm, российские спецслужбы могут готовить серию показательных терактов в разных регионах страны во время празднования Дня победы 9 мая.

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