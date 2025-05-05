Росія запустила пропагандистський поїзд до 9 травня — яка мета

Агітаційно-пропагандистський потяг у Росії. Фото: ГУР

У Росії запустили агітаційно-пропагандистський потяг до 9 травня. Таким чином, противник намагається завербувати "нове гарматне мʼясо".

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у понеділок, 5 травня.

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Оскільки Росія не досягає значних успіхів у війні проти України, Кремль продовжує вдаватися до міфів про "велику перемогу" як до засобу самозаспокоєння.

"Для нагнітання "побєдобєсія" перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який уже відвідав Москву, Калугу, Пензу і Тулу, а надалі має зупинитись ще в понад 70 містах. На вокзалах учасникам шоу демонструють музейні експонати часів Другої світової війни та проводять патріотичні концерти", — йдеться у повідомленні.

Однак насправді росіяни шукають "нове гарматне мʼясо", оскільки прямо на платформах залізничних станцій пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах. Там пропонують соцгарантії та нібито пільги для родин. Крім того, до військових училищ агітують вступати школярів.

У ГУР зазначають, що влада РФ вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про триденне перемирʼя на фронті. Термінами він назвав 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

На його пропозицію вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що підтримує припинення вогню щонайменше на 30 днів.