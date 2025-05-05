Росія запустила пропагандистський поїзд до 9 травня — яка мета

У РФ запустили пропагандистський потяг для вербування на війну
У Росії запустили агітаційно-пропагандистський потяг до 9 травня. Таким чином, противник намагається завербувати "нове гарматне мʼясо".
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у понеділок, 5 травня.
Путінський поїзд
Оскільки Росія не досягає значних успіхів у війні проти України, Кремль продовжує вдаватися до міфів про "велику перемогу" як до засобу самозаспокоєння.
"Для нагнітання "побєдобєсія" перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який уже відвідав Москву, Калугу, Пензу і Тулу, а надалі має зупинитись ще в понад 70 містах. На вокзалах учасникам шоу демонструють музейні експонати часів Другої світової війни та проводять патріотичні концерти", — йдеться у повідомленні.
Однак насправді росіяни шукають "нове гарматне мʼясо", оскільки прямо на платформах залізничних станцій пропонують укладати контракти на службу в окупаційних військах. Там пропонують соцгарантії та нібито пільги для родин. Крім того, до військових училищ агітують вступати школярів.
У ГУР зазначають, що влада РФ вкотре намагається підмінити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воєн.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про триденне перемирʼя на фронті. Термінами він назвав 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.
На його пропозицію вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що підтримує припинення вогню щонайменше на 30 днів.
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