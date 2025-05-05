Россия запустила пропагандистский поезд к 9 мая — какая цель

В РФ запустили пропагандистский поезд для вербовки на войну
В России запустили агитационно-пропагандистский поезд к 9 мая. Таким образом, противник пытается завербовать "новое пушечное мясо".
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в понедельник, 5 мая.
Путинский поезд
Поскольку Россия не достигает значительных успехов в войне против Украины, Кремль продолжает прибегать к мифам о "великой победе" как к средству самоуспокоения.
"Для нагнетания "победобесия" перед 9 мая россияне запустили агитационно-пропагандистский поезд, который уже посетил Москву, Калугу, Пензу и Тулу, а в дальнейшем должен остановиться еще в более 70 городах. На вокзалах участникам шоу демонстрируют музейные экспонаты времен Второй мировой войны и проводят патриотические концерты", — говорится в сообщении.
Однако на самом деле россияне ищут "новое пушечное мясо", поскольку прямо на платформах железнодорожных станций предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках. Там предлагают соцгарантии и якобы льготы для семей. Кроме того, в военные училища агитируют поступать школьников.
В ГУР отмечают, что власти РФ в очередной раз пытаются подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о трехдневном перемирии на фронте. Сроками он назвал 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
На его предложение уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что поддерживает прекращение огня минимум на 30 дней.
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