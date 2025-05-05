Россия запустила пропагандистский поезд к 9 мая — какая цель

Агитационно-пропагандистский поезд в России. Фото: ГУР

В России запустили агитационно-пропагандистский поезд к 9 мая. Таким образом, противник пытается завербовать "новое пушечное мясо".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в понедельник, 5 мая.

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Поскольку Россия не достигает значительных успехов в войне против Украины, Кремль продолжает прибегать к мифам о "великой победе" как к средству самоуспокоения.

"Для нагнетания "победобесия" перед 9 мая россияне запустили агитационно-пропагандистский поезд, который уже посетил Москву, Калугу, Пензу и Тулу, а в дальнейшем должен остановиться еще в более 70 городах. На вокзалах участникам шоу демонстрируют музейные экспонаты времен Второй мировой войны и проводят патриотические концерты", — говорится в сообщении.

Однако на самом деле россияне ищут "новое пушечное мясо", поскольку прямо на платформах железнодорожных станций предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках. Там предлагают соцгарантии и якобы льготы для семей. Кроме того, в военные училища агитируют поступать школьников.

В ГУР отмечают, что власти РФ в очередной раз пытаются подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о трехдневном перемирии на фронте. Сроками он назвал 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

На его предложение уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что поддерживает прекращение огня минимум на 30 дней.